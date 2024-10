Política Polícia encontra carro roubado da equipe de segurança de Lula

O carro e material encontrados no interior foram periciados. Nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil encontrou na madrugada deste sábado (5) o carro que foi roubado de uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em São Bernardo do Campo (SP), nesta sexta-feira (4).

O assalto ocorreu na tarde de sexta-feira (4). A equipe estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula irá votar no domingo (6), quando a motorista que ficou esperando no carro foi rendida por criminosos.

Ainda segundo a polícia, o veículo foi encontrado no estacionamento de um supermercado depois que investigadores foram informados de que um carro tinha ficado no local mesmo após o fechamento do estabelecimento.

Ao chegar ao local, verificou que o veículo era o roubado e que estava com duas placas de identificação contendo a inscrição “Presidência da República” no para-brisas dianteiro.

O carro e material encontrados no interior foram periciados. Além do veículo, foram recuperados diversos itens, como relógios, celular, tablet, notebook, cartões bancários, um crachá, CNH e outros objetos que estavam no carro. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava no veículo, na rua Maria Azevedo Florence, no bairro Assunção, quando foi abordada por dois homens armados, que bateram na janela do carro e mandaram a mulher sair.

Com os ladrões segurando supostos revólveres, a vítima contou à polícia que saiu do carro e teve o automóvel levado também com vários pertences pessoais, como o celular que a dupla mandou que ela dissesse a senha de desbloqueio.

No momento do crime, a vítima estava sozinha no carro. A Polícia Militar foi chamada à área e ninguém foi preso.

Câmeras de segurança

Uma câmera de segurança registrou o momento em que criminosos rendem uma servidora do GSI. O órgão de segurança fazia uma vistoria na escola onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vota. O primeiro turno das eleições municipais ocorrem neste domingo.

A vítima foi ameaçada e obrigada a sair do veículo, um Volkswagen T-Cross. Além do carro, os assaltantes levaram pertences pessoais, incluindo seu celular. Eles exigiram que ela desbloqueasse o aparelho e fornecesse a senha. Veja o vídeo.

Quando o roubo aconteceu, a maior parte das equipes já tinha ido embora, ficando no local apenas um dos carros e um grupo pequeno de seguranças. A motorista, que presta serviço para a Presidência, estava sozinha no carro esperando os agentes quando foi rendida. Ainda não há informações de prisões ou identificação dos criminosos envolvidos no crime.

