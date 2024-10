Mundo Trump retorna neste sábado ao local onde foi alvo de tentativa de assassinato

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Republicano realiza novo comício em Butler, Pensilvânia. Foto: Reprodução Republicano realiza novo comício em Butler, Pensilvânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente Donald Trump planeja retornar neste sábado (5) ao local onde um homem tentou assassiná-lo em julho. O companheiro de chapa de Trump, o senador de Ohio JD Vance, também estará presente em Butler, na Pensilvânia, assim como o bilionário Elon Musk

A campanha está prevendo que dezenas de milhares de pessoas comparecerão ao que está sendo apresentado como um “tributo ao espírito americano”. Os hotéis, motéis e pousadas locais estão supostamente lotados e alguns participantes ansiosos pelo comício já estavam chegando na sexta-feira, de acordo com uma página local do Facebook.

“O presidente Trump está ansioso para voltar a Butler, na Pensilvânia, para homenagear as vítimas daquele dia trágico”, disse a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt. “A disposição dos habitantes da Pensilvânia de se juntarem ao presidente Trump em seu retorno a Butler representa a força e a resiliência do país. Butler representa a força e a resiliência do povo americano”, diz o porta-voz.

Trump usará o evento das 18h (horário de Brasília) para lembrar de Corey Comperatore, um bombeiro voluntário atingido e morto no comício de 13 de julho, e para homenagear os outros dois participantes do comício feridos, David Dutch e James Copenhaver. Eles e Trump foram atingidos quando o atirador Thomas Matthew Crooks, 20, abriu fogo de um telhado, antes de ser baleado fatalmente por atiradores de elite. A forma como Crooks conseguiu driblar o esquema de segurança naquele dia está entre as muitas perguntas que permanecem sem resposta sobre a pior falha do Serviço Secreto em décadas.

