Brasil Polícia encontra corpos de suspeitos de matar médicos no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Ao todo, quatro corpos foram localizados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou os corpos de suspeitos de executar três médicos na madrugada desta quinta-feira (5). Os corpos estavam dentro de dois carros na Zona Oeste do Rio.

Ao todo, quatro corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídios. Três estavam dentro de um carro e outro no segundo veículo.

A identidade dos quatro corpos encontrados de suspeitos de terem participado do ataque a tiros contra os médicos foi confirmada pela Polícia.

– Philip Motta Pereira, o Lesk: o corpo dele estava no veículo localizado na Gardênia;

– Ryan Nunes de Almeida, o Ryan: ele integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de “Equipe Sombra”;

– Thiago Lopes Claro da Silva: integrante da quadrilha, segundo a polícia;

– Pablo Roberto da Silva dos Reis; integrante da quadrilha, segundo a polícia.

A investigação já apurou que dois suspeitos de envolvimento no ataque, Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, não estão entre os mortos.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta sexta-feira (6) que está “completamente” descartada a motivação política no assassinato dos três médicos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a hipótese de que os ortopedistas tenham sido mortos por engano. Os suspeitos dos assassinatos dos médicos seriam integrantes de um grupo criminoso que controla negócios ilícitos em comunidades do Rio.

Quatro médicos estavam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, quando homens em um carro pararam no local e dispararam contra as vítimas. Apenas um sobreviveu. As vítimas são Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida.

“Pessoal, eu tô bem, viu? Tá tudo tranquilo graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado!”, disse o médico paulista Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, que foi baleado 14 vezes mas sobreviveu ao ataque.

A declaração de Daniel foi divulgada nesta sexta num vídeo postado nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece com uma máscara e deitado na cama de um hospital enquanto é filmado por outra pessoa.

Segundo o último boletim médico sobre o seu estado de saúde é estável, Daniel está lúcido, orientado e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele deu entrada no Hospital Lourenço Jorge, onde passou por uma cirurgia ortopédica nas pernas, mas foi transferido depois para o Hospital Samaritano Barra.

