Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre inicia este mês o repasse de recursos do piso da enfermagem

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nesta sexta, secretarias e sindicatos se reuniram para debater o tema. Foto: Cristine Rochol/PMPA Nesta sexta, secretarias e sindicatos se reuniram para debater o tema. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que os valores do piso nacional da enfermagem serão repassados conforme cronograma que pode variar até, no máximo, dia 31 de outubro, às instituições de assistência à saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) conforme valores encaminhados pelo Ministério da Saúde correspondentes aos meses de maio a agosto.

Na manhã desta sexta-feira (6), as secretarias municipais de Saúde e Administração e Patrimônio e as entidades Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), Sindisaúde, Associação dos Servidores do Hospital Pronto Socorro (Ashps), Cores Saúde e Associação das Servidoras e Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Varga (Asserpv), conversaram no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre o tema. Foi definida a criação de um grupo de trabalho transversal para a discussão das vantagens fixas e variáveis que compõem o cálculo do piso da enfermagem da SMS.

Também foi apresentada aos sindicatos uma linha do tempo do piso da enfermagem com legislações, portarias, valores, exemplos de vantagens, pagamentos e critérios, a fim de contextualizar constantes mudanças da União. Como critério, o repasse do Ministério da Saúde só pode ser destinado a estabelecimentos ou instituições com registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, explicou que, quanto aos servidores estatutários, ainda não foi identificado repasse a ser realizado e que divergências no atendimento serão elucidadas no grupo de trabalho.

“No momento, estamos fazendo todo o esforço para tramitar o mais rapidamente o pagamento dos profissionais contemplados pelo Ministério da Saúde e que possíveis problemas serão corrigidos nos meses subsequentes”, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-inicia-este-mes-o-repasse-de-recursos-do-piso-da-enfermagem/

Prefeitura de Porto Alegre inicia este mês o repasse de recursos do piso da enfermagem

2023-10-06