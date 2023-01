Polícia Polícia encontra depósito de drogas de facção criminosa em frente ao zoológico de Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Foram apreendidos 175 quilos de maconha no imóvel, às margens da BR-116 Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos 175 quilos de maconha no imóvel, às margens da BR-116. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil localizou no fim da noite de quarta-feira (11), em frente ao zoológico de Sapucaia do Sul, um depósito de drogas de uma facção criminosa com base no Vale do Sinos, que distribui entorpecentes para toda a Região Metropolitana de Porto Alegre.

No imóvel, que aparentava ser um casebre abandonado às margens da BR-116, os policiais encontraram 175 quilos de maconha. Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação iniciou há alguns dias, após o recebimento de denúncias.

A localização do depósito é estratégica para a logística de distribuição de drogas, pois fica entre o Vale do Sinos e Porto Alegre, possibilitando o armazenamento de grande quantidade de substâncias a serem transportadas.

“Houve, inclusive, confrontos entre criminosos recentemente na região, buscando o domínio e a consolidação do ponto logístico, demonstrando a sua importância para a facção criminosa”, informou a Polícia Civil.

O proprietário da maconha apreendida durante a operação já foi identificado. A polícia pedirá a sua prisão ao Poder Judiciário.

