Polícia encontra depósito de drogas e armas de fogo de facção criminosa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack, pistolas e munições Foto: Polícia Civil/Divulgação Os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack, pistolas e munições. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após 45 dias de investigação, a Polícia Civil localizou, na madrugada desta sexta-feira (29), um depósito de drogas na Zona Sul de Porto Alegre.

Mais de 40 quilos de maconha, um quilo de cocaína, centenas de pedras de crack, embalagens para acondicionar as drogas, quatro pistolas com numeração raspada, centenas de munições de calibres diversificados e dezenas de carregadores foram apreendidos. Um veículo utilizado para a entrega dos entorpecentes, avaliado em mais de R$ 250 mil, também foi recolhido.

Segundo a polícia, o depósito pertence a uma facção criminosa que tem base no Vale do Sinos, mas atua em toda a Região Metropolitana. As drogas armazenadas no local abasteciam, entre outros pontos, um conjunto habitacional localizado na área central de Porto Alegre.

O criminoso responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes foi preso durante a operação, batizada de Partilha. Agora, a polícia trabalha para identificar os demais integrantes da facção.

