Rio Grande do Sul Polícia exuma corpo de cachorro morto em Rio Grande, no Litoral Sul do RS

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O crime foi cometido no dia 15 de janeiro, em uma garagem na cidade Foto: Divulgação O crime foi cometido no dia 15 de janeiro, em uma garagem na cidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil realizou a exumação do corpo do cachorro conhecido como Costela, morto por um homem no dia 15 deste mês em uma garagem em Rio Grande, no Litoral Sul do RS.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira (27) pela corporação, o procedimento, realizado na terça-feira (25), é primordial para a confirmação da causa da morte do animal.

“Há fortes indícios da utilização de uma lança como arma do crime. A exumação, para fins de perícia criminal, foi alcançada mediante representação judicial e servirá como mais uma peça para o embasamento do relatório final de fechamento do inquérito policial que está em fase de conclusão”, informou a polícia.

Na segunda-feira (24), o Ministério Público recorreu da decisão da Justiça que indeferiu o pedido de prisão preventiva do autor das agressões, que geraram comoção e indignação, com grande repercussão nas redes sociais. O cão, da raça buldogue inglês, sofreu diversos golpes na cabeça com um objeto que parece ser um porrete, conforme mostram imagens de câmeras de segurança.

O autor do crime é servidor da prefeitura do município. Ele foi afastado das suas funções. Em depoimento, o homem afirmou que estava se defendendo de um ataque do animal. Testemunhas dizem que o cachorro era dócil. Nas imagens das câmeras de segurança, o cão aparece correndo pela garagem antes de ser golpeado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul