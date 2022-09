Polícia Polícia Rodoviária faz a maior apreensão de skunk de sua história no RS

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Policiais abordaram um Sandero com placas de Rio Grande na BR-386, em Lajeado. O veículo estava lotado de pacotes da droga. Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante e apreendeu mais de 75 quilos de skunk nesta quarta-feira (7) na BR-386, em Lajeado. Esta é a maior apreensão deste tipo de droga realizada pela PRF no Rio Grande do Sul.

Os policiais realizavam operação de combate ao crime durante o feriado da Independência do Brasil quando abordaram um Sandero com placas de Rio Grande. O interior do veículo estava lotado de pacotes de skunk, uma droga produzida em laboratório a partir de cruzamentos de vários tipos de maconha, sendo inclusive popularmente chamada de “supermaconha”.

Cocaína para consumo

O skunk tem maior potencial alucinógeno que a maconha comum, e alto valor comercial no mercado do tráfico. Além do skunk, os policiais também encontraram com o motorista uma pequena porção de cocaína para consumo.

O traficante, de 27 anos e morador de Porto Alegre, informou que pegou a droga no Paraguai e que até o momento não havia sido informado sobre o local exato onde deveria entregá-la. O criminoso, que já tem condenação pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional, foi encaminhado à área judiciária de Santa Cruz do Sul, mesmo destino dos entorpecentes.

Lá, a droga foi pesada, totalizando 75,6 quilos, o que representa a maior apreensão dessa substância feita pela PRF nas rodovias gaúchas. O recorde anterior foi em uma apreensão de 56 quilos da droga em um T-Cross abordado em Caxias do Sul em janeiro deste ano.

