Política Polícia Federal apreende celular de responsável pelo setor de presentes recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Marcelo da Silva Vieira foi alvo de um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro Foto: PF/Divulgação Marcelo da Silva Vieira foi alvo de um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

Funcionário da Presidência da República responsável pelo setor de presentes recebidos pelo ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL), Marcelo da Silva Vieira foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela PF (Polícia Federal) nesta sexta-feira (12), em sua casa no Rio de Janeiro. O celular dele foi apreendido.

No cargo de chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, Marcelo era o responsável por fazer a seleção daquilo que seria incorporado ao patrimônio público brasileiro e o que seria do acervo pessoal do presidente. Ele foi exonerado em 1º de janeiro.

A operação faz parte da investigação do caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro. O ex-presidente nega irregularidades.

2023-05-12