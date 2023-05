Rio Grande do Sul Tempo seco e temperaturas baixas predominam nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 12 de maio de 2023

A chuva deve retornar à Capital gaúcha apenas no fim de semana dos dias 20 e 21 Foto: Agência Brasil A chuva deve retornar à Capital gaúcha apenas no fim de semana dos dias 20 e 21. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os próximos dias terão tempo seco e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Neste (13) e (14), a presença do ar frio traz possibilidade de geadas no Planalto e Campos de Cima da Serra.

Entre (15) e -feira (17), o predomínio do ar seco deixa o tempo firme, com sol, nebulosidade variável e grande amplitude térmica em todo o Estado.

Porto Alegre

Neste sábado, em Porto Alegre, o sol aparece com algumas nuvens, e os termômetros marcam entre 11ºC e 21ºC, de acordo com a MetSul Meteorologia. Neste domingo, o tempo deve permanecer nublado, com temperaturas entre 11ºC e 23ºC.

Na segunda, a situação será semelhante, com mínima de 13ºC e máxima de 23ºC. Na terça, o sol volta a brilhar com força, e os termômetros podem chegar a 25°C à tarde. A chuva deve retornar à Capital apenas no fim de semana dos dias 20 e 21.

