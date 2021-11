Polícia Polícia Federal apreende quase 3 toneladas de cocaína no RS, a maior apreensão da droga já realizada no Estado

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

A droga estava em uma residência no Centro de Pelotas Foto: PF/Divulgação A droga estava em uma residência no Centro de Pelotas. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) apreendeu, na noite de terça-feira (16), 2,7 toneladas de cocaína e 375 quilos de lidocaína e cafeína – substâncias utilizadas no refino da droga – em uma residência no Centro de Pelotas, no Sul do RS.

Essa é a maior apreensão de cocaína já realizada pela PF no Estado. Cinco criminosos foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas.

A casa onde a cocaína estava armazenada localiza-se na rua Barão de Santa Tecla. O local, que funcionava como um depósito de drogas, era monitorado pela PF há cerca de um mês.

