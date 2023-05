Política Polícia Federal apreende R$ 16 mil e US$ 35 mil na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Dinheiro foi encontrado na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid (E), em Brasília; ele foi preso nesta quarta-feira (03) Foto: Reprodução Dinheiro foi encontrado na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, em Brasília; ele foi preso nesta quarta-feira (3) Foto: Reprodução

A PF (Polícia Federal) encontrou nesta quarta-feira (03) R$ 16 mil e US$ 35 mil na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Cid foi preso na operação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A PF também realizou busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro no Jardim Botânico, em Brasília. Trata-se da casa onde o ex-presidente mora com Michelle Bolsonaro.

Com acesso ao Planalto nos últimos quatro anos, Mauro Cid ou “coronel Cid”, se consolidou como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, o coronel transitava livremente no gabinete presidencial, no Palácio da Alvorada e até mesmo no quarto ocupado pelo ex-chefe do Executivo nos hospitais, após cirurgias.

A atuação do assessor presidencial ganhou os holofotes, porém, depois que vieram à tona suas conversas no WhatsApp com o blogueiro Allan dos Santos, do Terça Livre, no inquérito aberto para investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos.

Em depoimento prestado, Mauro Cid declarou à PF que não se recordava de “ter estabelecido” conversas com Allan dos Santos sobre a “necessidade de intervenção das Forças Armadas” e negou apoiar a ideia.

Cid também esteve envolvido no caso das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que Bolsonaro trouxe ilegalmente para o Brasil. O ajudante de ordens do ex-presidente foi o primeiro a ser escalado para resgatar pessoalmente joias e relógio de diamantes.

Operação da PF

A Operação Venire, deflagrada nesta quarta-feira, investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde (sistemas SI-PNI e RNDS).

Além da prisão de Cid e da busca e apreensão na casa do ex-presidente, também foram presos Max Guilherme e o Sérgio Cordeiro, assessores de Bolsonaro que trabalhavam no Planalto, além do secretário municipal de Governo da cidade de Duque de Caxias/RJ, João Carlos de Sousa Brecha.

No total, são cumpridos seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Todos no âmbito do inquérito das milícias digitais, do STF.

