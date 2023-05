Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes tira sigilo da decisão que autorizou buscas na casa de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Ministro Moraes (foto) disse que é "plausível" a linha de investigação de que Bolsonaro tenha inserido dados falsos sobre vacina para obter vantagens

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou na tarde desta quarta-feira (03) o sigilo da decisão que autorizou as buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao autorizar a operação desta quarta-feira, Moraes disse que é “plausível” a linha de investigação de que Bolsonaro tenha inserido dados falsos sobre vacina para obter vantagens.

“Diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Messias Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da Pandemia e de investigações nesta Suprema Corte, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-Presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2022”, escreveu o ministro.

De acordo com Moraes, os indícios de crime são “relevantes”, e a suposta organização criminosa buscou, além de benefícios pessoais, descredibilizar o sistema de vacinação no país.

“São absolutamente relevantes os indícios da ocorrência efetiva dos crimes, especialmente no contexto agora noticiado de inserção de dados falsos em sistema de informações , o que indicaria, nos termos dos indícios já colhidos, a efetiva existência de uma organização criminosa articulada, com divisão de tarefas e de múltiplos objetivos, tanto no âmbito particular dos investigados, como em aspectos relacionados ao interesse público, em detrimento da credibilidade interna e externa do exemplar controle de vacinação nacional em pleno período pandêmico”, continuou o ministro.

