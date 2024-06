Política Polícia Federal apura nova joia nos Estados Unidos durante investigação sobre Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

A PF investiga se Jair Bolsonaro se apropriou indevidamente de joias milionárias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Foto: Isac Nóbrega/PR A PF investiga se Jair Bolsonaro se apropriou indevidamente de joias milionárias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

A Polícia Federal (PF) descobriu a existência de uma nova joia cravejada de pedras preciosas que teria sido negociada, nos Estados Unidos, por emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são da CNN.

Essa nova peça foi descoberta há poucas semanas, após diligências dos investigadores no exterior. Um dos depoentes ligados a uma joalheria em solo americano descreveu o potencial valioso do objeto, cujas gemas poderiam ser extraídas da peça para comercialização.

Esse depoente, no entanto, informou que o negócio acabou não sendo concluído. A suspeita é de que a joia também tenha sido presente de um país do Oriente Médio ao então presidente. Agora, os investigadores da PF querem saber o paradeiro do adorno.

Apurações preliminares indicam que essa joia estava acomodada no mesmo estojo da escultura de palmeira, folheada a ouro, entregue para Bolsonaro em um encontro entre empresários brasileiros e árabes no Bahrein.

O depoimento prestado ainda carece de comprovações. Por isso, colaboradores da Justiça, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, devem ser ouvidos nos próximos dias para que sejam colhidos mais detalhes sobre a existência, a origem e também sobre o destino do objeto.

A peça não teria sido alvo da “operação resgate”, em que aliados do ex-presidente teriam recomprado itens vendidos no exterior após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar a devolução dos presentes.

A PF está investigando se Jair Bolsonaro se apropriou indevidamente de joias milionárias dadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Jair Bolsonaro já foi indiciado por fraudes em seu cartão de vacinação. A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou apurações complementares e a versão final do relatório, acrescida das mudanças, também está em vias de conclusão.

As diligências que apuram uma possível tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 devem ser concluídas até julho, segundo a PF. A investigação faz parte de uma ação que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF). É neste inquérito que se insere a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em fevereiro contra aliados próximos a Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente.

