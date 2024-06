Porto Alegre Imunização: mais de 3 mil vacinas aplicadas no fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Na Arena do Grêmio, um total de 829 vacinas foi aplicado na população residente nos bairros Humaitá e Farrapos. Foto: Cristine Rochol/PMPA Na Arena do Grêmio, um total de 829 vacinas foi aplicado na população residente nos bairros Humaitá e Farrapos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Profissionais da secretaria de Saúde (SMS) de Porto Alegre que atuaram em ações na Arena do Grêmio e na Operação Inverno do fim de semana aplicaram 3.194 vacinas na população. Conforme levantamento da prefeitura, nas carretas e postos avançados abertos no sábado (8) e no domingo (9), foram realizadas 435 consultas médicas.

Já nas unidades de saúde Assis Brasil, Beco do Adelar, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Modelo e Tristeza, foram 338 consultas médicas e 94 consultas odontológicas, além de diversos atendimentos de enfermagem e dispensação de medicamentos.

Na Arena do Grêmio, um total de 829 vacinas foi aplicado na população residente nos bairros Humaitá e Farrapos por equipes da SMS, em três dias de atendimento. De quinta a sábado também foram realizadas 481 consultas e 80 testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, além de 1.288 medicamentos dispensados.

No local, ocorreram atividades educativas com adultos e crianças, acolhimento em saúde mental, 35 aplicações de reiki e 129 de auriculoterapia.

Operação Inverno – sábado e domingo

– Carretas e postos avançados: 1.335 vacinas / 435 consultas médicas

– Unidades de saúde: 1.030 vacinas / 338 consultas médicas

– 94 consultas odontológicas, atendimentos de enfermagem e dispensação de medicamentos

Unidades móveis e postos avançados (horários de segunda a sexta-feira)

– Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545), das 9h às 18h

– Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730), das 9h às 18h

– Ao lado do Cemitério Jardim da Paz (rua João de Oliveira Remião, 1347), das 9h às 18h

– Clínica da Família Navegantes (avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5), das 8h às 17h

– Posto avançado da prefeitura – antiga Praça do Sesi (frente para a Frederico Mentz – Vila Farrapos), das 9h às 17h

– Posto avançado – Praça Lampadosa (avenida 21 de Abril, 792 – bairro Sarandi), das 9h às 17h

– Posto avançado – CTG Vaqueanos da Tradição (rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250 – Humaitá), das 9h às 17h (não tem unidade móvel)

– Posto avançado – Ilha da Pintada – Praça Salomão Pires (rua Capitão Coelho), das 13h30 às 17h

Imunização: mais de 3 mil vacinas aplicadas no fim de semana em Porto Alegre

2024-06-10