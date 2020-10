Brasil Polícia Federal combate fraudes em sistema de controle e exploração de madeira

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Operação Nó na Madeira cumpre mandados em três municípios do Amapá. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Operação Nó na Madeira cumpre mandados em três municípios do Amapá. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), no Amapá, uma operação para combater fraudes no sistema federal de controle e exploração de madeira no Estado. Batizada de Nó na Madeira, a operação cumpre quatro mandados de busca e apreensão na capital, Macapá, e nos municípios de Ferreira Gomes e Serra do Navio.

Segundo a investigação, iniciada após recebimento de denúncias, um grupo formado por empresários do ramo madeireiro no Amapá usa um esquema criminoso para fraudar o Sisdof (Sistema de Emissão de Documento de Origem Florestal), que tem o objetivo de monitorar e controlar a exploração e comercialização dos recursos naturais.

“Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, receptação qualificada e receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente”, informou a PF.

Se forem condenados, os investigados poderão cumprir penas de até 17 anos de reclusão.

