Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do RS doa 7,5 mil móveis para delegacias e presídios

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

TJ-RS informou que o mobiliário em formato de ilhas ou tipo “L” não é mais utilizado em seus projetos de layout Foto: Divulgação TJ-RS informou que o mobiliário em formato de ilhas ou tipo “L” não é mais utilizado em seus projetos de layout. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Integrantes da Diretoria de Materiais e Patrimônio do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) começaram, nesta semana, mais uma etapa da entrega da doação de móveis ao governo do Estado.

O presidente da Corte, desembargador Voltaire de Lima Moraes, autorizou o pedido que havia sido encaminhado pela Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitando a doação de mobiliário corporativo, instalado no prédio do TJ-RS, que não atende mais aos critérios de padronização.

Segundo o diretor substituto do Departamento de Material e Patrimônio, Luiz Felipe Godoy dos Santos, serão entregues, até o final de dezembro, cerca de 7,5 mil móveis, divididos em 20 lotes. Inicialmente, a Secretaria de Planejamento está repassando as doações para delegacias da Polícia Civil, Brigada Militar e presídios. Ele disse que já foram encaminhados 5,2 mil móveis desde abril.

A Diretoria-Geral, no expediente que tratou da doação, explicou que não havia perspectiva de reutilização dos móveis pelo Poder Judiciário, além de destacar a necessidade de retirada dos materiais ociosos do prédio do Tribunal de Justiça para viabilizar a continuidade da revitalização predial.

