Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

As obras irão recompor o asfalto e estabilizar a encosta entre Nova Roma do Sul e Farroupilha Foto: Divulgação/CRBM As obras irão recompor o asfalto e estabilizar a encosta entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. (Foto: Divulgação/CRBM) Foto: Divulgação/CRBM

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do RS, assinou, na quinta-feira (22), a ordem de início dos serviços de recuperação da ERS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, na Serra Gaúcha.

As obras no quilômetro 39 da rodovia serão realizadas pela empresa Rota Terraplenagem e Pavimentação Ltda., que receberá aproximadamente R$ 1,8 milhão para estabilizar a encosta e evitar a queda de novos blocos de rocha na pista. Os recursos integram o conjunto de R$ 60 milhões em investimentos para a malha rodoviária estadual anunciado em setembro pelo governador Eduardo Leite.

A empresa contratada emergencialmente foi escolhida neste mês por meio de pregão eletrônico. O processo seguiu os trâmites legais, como a aprovação pela Procuradoria-Geral do Estado, e o contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, confirmou que, em breve, as máquinas estarão na pista para começar a escavação da encosta acima da rodovia. Na sequência, será recomposto o aterro da pista que desmoronou com os temporais que atingiram a região em junho deste ano.

“O projeto tem duração de seis meses, e a expectativa é liberar o tráfego no trecho até o final deste ano”, explicou Faustino.

