Brasil Polícia Federal deflagra ação contra abuso sexual infantil

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Operação Rede de Proteção tem frentes em todas unidades federativas. Foto: José Cruz/Agência Brasil Operação Rede de Proteção tem frentes em todas unidades federativas. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (26) uma operação nacional de combate a crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. A Operação Rede de Proteção está em andamento, cumprindo 57 mandados de prisão e 40 mandados de buscas. Nas primeiras horas, foram feitas sete prisões em flagrante.

De acordo com os investigadores, as ações visam “reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, retirando do convívio social indivíduos investigados, processados criminalmente e até condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos delitos sejam cometidos”.

“As ações da operação tiveram início nos primeiros dias deste ano, com o cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade”, informou em nota a PF.

A PF acrescenta que delegacias e superintendências regionais de todo o país deflagraram, também nesta quinta, frentes de ações voltadas a crimes sexuais contra crianças, mas praticados “por meio da internet”. Essas ações contam com a ajuda da Força-Tarefa de Identificação de Vítimas, composta por policiais federais e civis especializados em identificar vítimas a partir de imagens e vídeos – criada com a finalidade de auxiliar nos resgates de vítimas e de identificação e prisão de agressores.

A Operação Rede de Proteção é a primeira deflagrada no âmbito da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF com as delegacias especializadas no tema, localizadas em todas as 27 unidades federativas.

