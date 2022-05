Geral Polícia Federal encontra 25 quilos de cocaína ocultos em embalagens de camisas sociais no Aeroporto Internacional de São Paulo

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

O suspeito, nacional da Guiné Bissau, que ingressou no País beneficiado pela Lei do Refúgio, tinha como destino final de sua viagem a Tunísia. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) prendeu, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um passageiro tentando embarcar em um voo para o continente africano com droga na bagagem. No final da noite de quinta-feira (12), agentes federais, que fiscalizavam as bagagens despachadas para um voo que decolaria para Doha, no Catar, desconfiaram do conteúdo de uma mala cujas imagens do raio x revelaram material orgânico distribuído em diversos volumes.

O passageiro, proprietário da mala, foi localizado e, após o reconhecimento de sua bagagem, foi conduzido à sala da PF para acompanhar a revista na presença de testemunhas. Dentro da bagagem, foram encontrados 25 quilos de cocaína, ocultos em volumes inseridos nas embalagens de 25 camisas sociais.

O suspeito, nacional da Guiné Bissau, que ingressou no País beneficiado pela Lei do Refúgio, tinha como destino final de sua viagem a Tunísia. O homem foi apresentado à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Cocaína negra

Em outra ação, a PF e a Receita Federal do Brasil apreenderam, também na quinta-feira, cerca de 13 quilos de cocaína negra com um passageiro no Aeroporto Internacional de Brasília (DF). O homem, nacional do Peru, tentava viajar para Lisboa, em Portugal, quando foi preso em flagrante.

Em ação rotineira de fiscalização, policiais federais e servidores da Receita identificaram uma bagagem suspeita que continha diversos pacotes com substância orgânica. Após o proprietário abrir a mala, os policiais verificaram várias embalagens de produtos alimentícios com rótulos de maca negra peruana. Os policiais realizaram testes e confirmaram a presença de cocaína nos volumes.

O homem foi preso e conduzido à Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal e poderá responder por tráfico internacional de drogas, com pena de até 25 anos de prisão.

A mistura da pasta-base com outras resinas e substâncias que disfarçam o odor e aparência da droga resultam em uma droga de coloração mais escura também conhecida como cocaína negra.

Quase 20 quilos

No último dia 9, agentes da Receita Federal já haviam interceptado, também no Aeroporto Internacional de Brasília, 19,8 quilos de cocaína na mala de uma passageira de 27 anos, natural de Goiânia (GO), que embarcaria em um voo com destino a Madri, na Espanha, com escala em Portugal.

A passageira foi selecionada para inspeção durante análise de risco realizada por auditores e analistas da Receita Federal que atuam no Aeroporto JK, no controle do fluxo internacional de bens.

Com base nas imagens geradas em aparelhos de raio x, bem como na indicação positiva dos agentes caninos da Receita Federal, Bruce e Roxy, a passageira foi identificada na sala de embarque e conduzida por agentes da PF para abertura da mala, durante a qual se confirmou a presença de tabletes de cocaína em um fundo falso.

