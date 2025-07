Política Polícia Federal encontra dinheiro em sapato de primo do líder do Centrão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Investigação aponta que grupo atuou na manipulação de licitações e desvios de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso (BA). (Foto: Reprodução/Polícia Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal encontrou nessa quinta-feira (17) notas de dinheiro escondidas em um sapato durante o cumprimento de um mandado de buscas na casa do vereador de Campo Formoso (BA) Francisquinho Nascimento (União). Ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional. O valor apreendido foi de cerca de R$ 10 mil.

As ações fizeram parte da quinta fase da Operação Overclean que investiga os crimes de fraude em licitação, desvio de recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O irmão do deputado federal, Elmo Nascimento, prefeito de Campo Formoso (BA), também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Em dezembro o ano passado, Francisquinho chegou a ser preso após atirar pela janela de sua casa uma mala com mais de R$ 200 mil em dinheiro vivo, segundo os investigadores. Ele foi solto no mesmo mês.

O vereador é investigado por atuar a favor de empresas investigadas na Operação Overclean em licitações em Campo Formoso. Antes de se eleger vereador em 2024, ele havia sido secretário-executivo da prefeitura da cidade.

Nessa quinta, a PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Formoso, Salvador, Senhor do Bonfim, Mata de São João, todas na Bahia, Brasília e Petrolina (PE). Também foi cumprida uma ordem de afastamento cautelar de servidor público de suas funções.

“Os crimes apurados incluem integrar organização criminosa, embaraço a investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro”, informou a PF, em nota.

Fontes a par da investigação afirmam que o foco desta operação é a família do deputado Elmar Nascimento, que não foi alvo da Operação. Ele teria indicado as emendas parlamentares, cujos repasses entraram na mira da PF.

O ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, também foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta quinta. O pai dele foi preso durante a ação porque estava na posse de uma arma com registro irregular.

A investigação mira em convênios da Codevasf firmados com a prefeitura de Campo Formoso – onde o deputado Elmar mantém a sua base política. Os convênios foram firmados em 2022, e a licitação investigada foi fraudada em 2023. Em nota, a companhia afirmou que “mantém compromisso com a elucidação dos fatos e com a integridade de suas ações – e que continuará a prover suporte integral ao trabalho das autoridades policiais e da Justiça”.

A ação foi realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal. Esta é a quinta fase da Operação Overclean. A última fase foi realizada em junho, e mirou em dois prefeitos da Bahia, que foram afastados do cargo, e em um assessor parlamentar do deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA). (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-encontra-dinheiro-em-sapato-de-primo-do-lider-do-centrao/

Polícia Federal encontra dinheiro em sapato de primo do líder do Centrão

2025-07-17