Política Polícia Federal encontra pen drive escondido em banheiro e petição de rede social dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Ex-presidente foi alvo de mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. (Foto: Ton Molina/STF)

Além de apreender US$ 14 mil e R$ 8 mil, a Polícia Federal (PF) encontrou um pen drive escondido no banheiro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília. O político foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na decisão em que determinou medidas restritivas a Bolsonaro e emitiu os mandados de busca e apreensão, Moraes autorizou a PF a “verificar a existência de eventuais cômodos secretos ou salas reservadas” nos endereços ligados ao ex-presidente. Autorizou, ainda, medidas de busca e apreensão em “endereços contíguos” aos imóveis ligados a Bolsonaro.

De acordo com investigadores que acompanharam as buscas, além das quantias em dinheiro e do equipamento eletrônico, também foi encontrada uma cópia da petição inicial da rede social Rumble contra Moraes. A plataforma vem travando uma batalha judicial contra o ministro do STF nos Estados Unidos.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, em Brasília, e também na sede do PL, seu partido.

Em nota, a corporação afirmou que cumpriu “dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Bolsonaro também está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, e de se aproximar de embaixadas, e não pode utilizar redes sociais.

A motivação para a representação da PF deriva das suspeitas de cometimento dos crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os investigadores também identificaram o risco de fuga do país. Nesta manhã, foram apreendidos ao menos US$ 10 mil na residência de Bolsonaro, em Brasília. O dinheiro ainda está sendo contado.

Prisão

Bolsonaro é réu, em ação penal que tramita no STF e analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Na última segunda-feira (14), a PGR apresentou as alegações finais no caso e pediu para o ex-presidente ser condenado por cinco crimes.

Em nota, a defesa do ex-presidente Bolsonaro afirma que “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”. (Com informações do jornal O Globo)

