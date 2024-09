Política Polícia Federal envia ao Supremo apuração sobre denúncias de assédio contra Silvio Almeida

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

O caso está sob sigilo na Corte. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado O caso está sob sigilo na Corte. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Polícia Federal (PF) enviou, nesta quinta-feira (12), ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório com a apuração preliminar sobre as acusações de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida. O caso está sob sigilo na Corte.

A PF quer uma avaliação do Supremo em relação ao andamento do caso: se a apuração deve ser supervisionada pela Corte ou se o caso deve ser enviado para a primeira instância da Justiça e até mesmo seguir com a Polícia Civil.

A movimentação ocorre porque Silvio Almeida foi demitido na sexta-feira (6), um dia após surgirem as denúncias de assédio sexual de várias mulheres, entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Com a saída do cargo, Almeida perdeu o foro privilegiado. Investigadores dizem que o objetivo é evitar qualquer nulidade no caso.

Nesta quarta-feira (11), a PF ouviu uma testemunha que confirmou ter sido vítima de importunação sexual. O então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido do cargo em 6 de setembro, após a divulgação de que ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual contra ele.

Após reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula entendeu que a situação do então ministro era insustentável e o tirou do cargo. Silvio Almeida nega as acusações.

A divulgação do caso provocou uma crise no governo. Na segunda-feira (9), a deputada estadual Macaé Evaristo foi anunciada como a nova titular da pasta.

