Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Polícia Federal de Sorocaba investiga desvio de mais de R$ 200 mil da conta de clientes da Caixa. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal de Sorocaba (SP) cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (14), relacionados a uma investigação que apura desvios indevidos de valores de correntistas da Caixa Econômica Federal.

Segundo a PF, as denúncias apontam que os desvios eram feitos por funcionários terceirizados e somam mais de R$ 200 mil.

Agora, a PF informou que vai analisar o patrimônio dos envolvidos e os materiais apreendidos, além de trabalhar para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. Os investigados podem responder por peculato.

Em nota, a Caixa informou que está colaborado com a Polícia Federal nas investigações. Confira a seguir, na íntegra: “A Caixa informa que coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate à crimes na instituição. Todas as informações de suspeitas de fraudes são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes. Adicionalmente, a Caixa possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas que visam mitigar o risco de segurança em seus processos e canais de atendimento.”

Banco do Brasil

Em outra frente, em outubro último, a Polícia Federal deflagrou a Operação Downgrade, visando localizar provas que pudessem identificar o envolvimento de correntistas do Banco do Brasil que obtiveram vantagens indevidas com prática criminosa supostamente orquestrada por uma pessoa que ocupou cargo de gerente bancário, no período de 2016 a 2020.

Participaram da ação 40 policiais federais para o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia/GO, Quirinópolis/GO, Itapirapuã/GO e Brasília/DF. Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia.

A investigação, que teve início em junho de 2020, apura suposto crime de gestão fraudulenta e desvio de recursos por parte da gerência das agências do Banco do Brasil de Quirinópolis/GO, Padre Bernardo/GO e Itapirapuã/GO.

Auditoria interna revelou que, entre os anos de 2016 e 2020, a investigada teria praticado diversas operações financeiras irregulares, como saques em contas de clientes com o uso de senhas inválidas, agendamentos de pagamentos de boletos sem autorização expressa dos clientes, irregularidades em empréstimos bancários, como o deferimento de renegociações e de abatimentos negociais de mais de 80% do saldo devedor, além de diversas transações irregulares de transferências e de desvios de recursos de empréstimos e financiamentos bancários, fraudes e inúmeros débitos, sem autorização, em contas de clientes.

As investigações policiais culminaram com a quebra do sigilo bancário da investigada, por meio da qual ficou constatado que a indiciada identificava clientes em processo de renegociação de dívidas junto ao banco, para então, utilizando de poderes do cargo, aplicar uma taxa de desconto maior, contrariando normativos internos e, assim, desviar a diferença em benefício próprio, do marido e da empresa de seu cônjuge.

Além disso, apurou-se também que parte do dinheiro desviado retornava para outras contas dos próprios clientes, gerando a suspeita de participação por parte destes. O prejuízo causado ao banco gira em torno de 1,6 milhão.

Os investigados podem responder por participação em gestão fraudulenta e desvio de recursos de instituição financeira, podendo pegar mais de 10 anos de prisão.

O nome da operação faz referência ao fato de que os clientes envolvidos nas operações financeiras fraudulentas praticadas pela gerência estavam em processo de renegociação de dívidas, sendo clientes em débito com a instituição bancária. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

