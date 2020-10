Os criminosos usam o aplicativo oficial e acessam as contas. Os bandidos cadastram um e-mail falso no aplicativo e só eles conseguem abri-lo.

A Caixa afirmou que está melhorando os critérios de segurança do aplicativo Caixa Tem e orienta os beneficiários que tenham sido vítimas do golpe a procurarem uma agência do banco para contestar o saque, portando documento de identificação e CPF. Caso o pedido seja negado, é possível solicitar reanálise na agência.