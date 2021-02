Brasil Polícia Federal investiga tráfico de drogas em aviões da Força Aérea Brasileira

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Sargento brasileiro foi flagrado com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial na Espanha, em junho de 2019 Foto: Sargento Johnson/FAB Sargento brasileiro foi flagrado com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial na Espanha, em junho de 2019. (Foto: Sargento Johnson/Força Aérea Brasileira) Foto: Sargento Johnson/FAB

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (02), a Operação Quinta Coluna para investigar uma organização criminosa que usou aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) para traficar drogas para a Espanha. As investigações também apuram um esquema de lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados que restringem a comunicação dos investigados no Distrito Federal. Os alvos também foram impedidos de deixar o DF por determinação judicial.

Durante a operação, os agentes apreenderam drogas na casa de um dos investigados. A Justiça Federal do DF determinou o sequestro de imóveis e de veículos dos suspeitos de integrar o esquema criminoso. Militares da FAB também participaram do cumprimento das medidas.

Segundo a PF, as investigações demonstram que, além do sargento brasileiro Manoel Silva Rodrigues, flagrado com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial, em junho de 2019, na Espanha, outros suspeitos se associaram ao militar, “de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas”. Na época, o presidente Jair Bolsonaro não estava na aeronave.

Em relação à lavagem de dinheiro, as investigações apontam “diversas estratégias do grupo criminoso” para ocultar os bens obtidos por meio do tráfico de drogas, “especialmente a aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie”, conforme a PF.

