Polícia Federal prende 27 candidatos, em 7 Estados, que estavam com ordem de prisão em aberto

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Há casos de candidatos que tinham ordem de prisão por estupro de menor, tráfico de drogas e corrupção. Foto: Divulgação/PF Há casos de candidatos que tinham ordem de prisão por estupro de menor, tráfico de drogas e corrupção. (Foto: Divulgação/PF) Foto: Divulgação/PF

Chegou a 27, nesta sexta-feira (20), o número de candidatos nas eleições 2024 presos pela Polícia Federal por estarem com mandados em aberto.

A partir deste sábado (21) – 15 dias antes do primeiro turno –, candidatos e mesários só podem ser presos em flagrante.

As prisões, de acordo com a PF, foram feitas em diversos Estados do País e atingem candidatos de vários partidos.

Os crimes pelos quais eles tinham mandado de prisão em aberto incluem:

– dívida por pensão alimentícia

– tráfico de drogas

– corrupção ativa

– porte ilegal de arma de fogo

– promoção de imigração ilegal, inclusive de criança e adolescente

– estupro de menor

Pela legislação brasileira, um mandado de prisão em aberto não veta que alguém dispute uma eleição. A proibição vale para condenados de forma definitiva ou por um colegiado de juízes. Ainda assim, candidatos com mandados de prisão em aberto podem ser presos, caso sejam encontrados.

Casos por Estado

Em Minas Gerais, foram 11 presos. Lá, havia candidatos com ordem de prisão em aberto por associação por tráfico de drogas, tráfico de drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo.

Havia, ainda, pessoas com mandado em aberto por associação criminosa, promoção de imigração ilegal (inclusive, de crianças e adolescentes) e descumprimento de pensão alimentícia.

No Maranhão, dois candidatos suspeitos de estuprar vítimas menores de idade foram presos.

Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Sergipe e em Roraima, as prisões foram por descumprimento do pagamento de pensão alimentícia.

Polícia Federal prende 27 candidatos, em 7 Estados, que estavam com ordem de prisão em aberto

