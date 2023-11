Brasil Polícia Federal prende 26 candidatos do Enem que tinham mandados de prisão em aberto

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Cerca de 800 policiais federais participaram da operação de segurança no Enem. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) prendeu 26 pessoas que se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tinham mandados de prisão em aberto, ou seja, já deveriam estar presas. Dezenove prisões foram efetuadas no domingo (5).

Segundo a PF, os candidatos foram presos por fatos não relacionados ao Enem, como não pagamento de pensão alimentícia, tráfico, roubo, lavagem de dinheiro e até estupro de vulnerável.

Cerca de 800 policiais participaram da operação de segurança do Enem nos estados e no Distrito Federal. As prisões, segundo a PF, foram feitas sem causar tumulto à aplicação das provas.

“A operação teve por fim garantir a segurança na realização do evento, cabendo à Polícia Federal ações de polícia judiciária e de inteligência visando à prevenção e repressão de fraudes”, disse a PF, na nota.

O primeiro dia do Enem 2023 foi realizado nesse domingo, com questões de múltipla escolha de provas de linguagens, ciências humanas, além da redação. Mais de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para a prova.

A abstenção no primeiro dia, segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), foi de 28,1%.

Prisões

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão em 14 Estados:

*Acre: um mandado (por não pagamento de pensão alimentícia)

*Ceará: um mandado (por roubo)

*Goiás: dois mandados (moeda falsa e tráfico de drogas)

*Maranhão: um mandado (por roubo)

*Minas Gerais: cinco mandados (não pagamento de pensão alimentícia [4] e um por corrupção de menores e lesão corporal)

*Mato Grosso do Sul: quatro mandados (não pagamento de pensão alimentícia [2], um por lavagem de dinheiro e outro por uso de documento falso crime militar)

*Mato Grosso: dois mandados (um por tráfico de drogas e outro por estelionato)

*Pará: um mandado (por roubo)

*Paraíba: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

*Roraima: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

*Rio Grande do Sul: um mandado (por roubo)

*Santa Catarina: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

*Sergipe: um mandado (por estupro de vulnerável)

*São Paulo: quatro mandados (um por associação para o tráfico, um por homicídio, um por roubo e um por tráfico de drogas).

Anulação

Três questões do Enem 2023 são alvo de críticas pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne parlamentares ligados ao agronegócio. A bancada pediu a anulação desses trechos por entender a presença de “cunho ideológico.”

A pergunta que mais chamou a atenção é a de número 89, que trata da atuação do agronegócio no Cerrado. O texto traz fatores negativos do setor, como a “violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa”. As cinco alternativas disponíveis para resposta contêm outros elementos negativos que estariam relacionados com o agro.

A FPA também pede a anulação das questões 70 e 71.

Na 70, o autor do texto introdutório diz que a lógica que gera o desmatamento na Amazônia “está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas”. Já a 71 trata de evoluções tecnológicas relacionadas a viagens espaciais. Um texto indica que poucas pessoas poderão viajar ao espaço, enquanto o resto da população seria impactada pelos efeitos da viagem. E uma charge mostra um alienígena sendo avisado por um indígena para não confiar nos humanos bilionários que chegam ao planeta.

