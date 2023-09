Geral Polícia Federal prende estrangeiro por importunação sexual contra menina em voo internacional com destino ao Brasil

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

O voo vinha da Inglaterra com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). (Foto: Reprodução)

A PF (Polícia Federal) prendeu na última sexta-feira (22) um homem islandês acusado de importunar sexualmente uma adolescente durante um voo vindo da Inglaterra, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Os policiais foram acionados pelo comandante da aeronave após a menina, que viajava sozinha, relatar a um comissário de bordo que acordou com as mãos do homem espalmadas sobre suas pernas.

Assim que o avião aterrissou em solo brasileiro, o acusado foi abordado pela PF e conduzido à delegacia, onde foi ouvido e, depois, preso pelo crime de importunação sexual.

Segundo o Código Penal, importunação sexual é “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Ou seja, é qualquer ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima. A pena para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão.

Drogas

Neste mesmo dia no terminal de Guarulhos, policiais federais apreenderam em fundos falsos nas bagagens de dois brasileiros que embarcariam para Portugal e Turquia, mais de cinco quilos de cocaína. Das bagagens despachadas pela passageira que pretendia embarcar para Portugal, foram retirados 3kg.

Com o outro passageiro, o cão de faro, conduzido pelos policiais, sinalizou para a bagagem do suspeito no momento em que realizava o check-in, sendo encontrados mais de 2kg da droga pelos policiais.

Já no domingo (24), a equipe de policiais federais do canil flagrou outro brasileiro com 8kg de cocaína também ocultos em fundos falsos de sua mala. O homem pretendia levar a droga para a Alemanha.

Outro caso

Em outro caso ocorrido em maio do ano passado, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 62 anos de idade no Aeroporto de Fortaleza (CE).

O flagrante aconteceu após desembarque do passageiro de voo oriundo de Campinas/SP, nesta madrugada, sendo constatado que o homem havia cometido crime de importunação sexual durante o voo, fato constatado pela vítima e por testemunhas. O suspeito tinha sinais de embriaguez e ficou em silêncio.

O preso foi indiciado por crime de Importunação Sexual, que prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos e foi posto à disposição da Justiça Federal.

2023-09-26