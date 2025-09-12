Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Outro estudante que afirmou torcer pela morte do parlamentar foi demitido da empresa em que trabalhava.

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Outro estudante que afirmou torcer pela morte do parlamentar foi demitido da empresa em que trabalhava. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) prendeu um estudante acusado de ameaçar de morte o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no interior do Espírito Santo, nessa quinta-feira (11). No mesmo dia, outro estudante que afirmou torcer pela morte do parlamentar foi demitido da empresa em que trabalhava.

No primeiro caso, a corporação informou que deteve o suspeito em flagrante depois de uma representação do parlamentar sobre mensagens recebidas pela rede social. Um dos posts atribuídos ao homem foi feito na véspera da viagem de Nikolas ao Espírito Santo, onde o estudante mora. A cidade da diligência não foi divulgada. O deputado concordou com a continuidade das investigações e com a persecução penal pelo crime de ameaça.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado, e estudante foi liberado, mediante a condição de comparecer ao Poder Judiciário. Nikolas compartilhou uma imagem do suspeito, de nome Adalto Gaigher.

“Pessoal, dias difíceis, fiquei um tempo aqui fora dos stories. Cheguei no Espírito Santo hoje cedo, sei que a pessoa que me ameaçou é daqui. Mas quero agradecer a Polícia Federal, ao gabinete do deputado [Lucas] Polese, que está me levando para Linhares e me deu todo o suporte” escreveu o deputado, num vídeo publicado nos stories, após a prisão.

“As pessoas falam coisas e não querem arcar com as consequências, se dizem arrependidas, pedem desculpas, mas desejavam a minha morte desde 2023”, completou.

Nikolas compartilhou pelo Instagram prints que indicam que o homem preso já havia feito menção à morte do parlamentar anos antes.

No outro caso, o suspeito respondeu a uma publicação de Nikolas sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk, assassinado com um tiro essa semana, no campus da Universidade Utah Valley no Estado americano de Utah. O deputado compartilhou um post antigo de Olavo de Carvalho para lamentar o caso. O post dizia que “todo comunista é um assassino”.

O estudante de Direito, identificado como Pedro Bala, respondeu: “Que você seja o próximo”. Next Generation of Lawyers, onde ele trabalhava, decidiu encerrar o vínculo e compartilhou a notícia pelas redes sociais. Nikolas parabenizou a instituição por tomar o que chamou de “medida correta e justa”.

