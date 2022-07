Os agentes cumpriram 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão na capital paulista, em Sorocaba (SP), Praia Grande (SP), Guarulhos (SP) e Portugal. Dezoito pessoas que trabalham no aeroporto foram alvo dos mandados de prisão da Operação Bulk.

Também foram alvo da ação dois traficantes de drogas que aliciavam os funcionários e chefiavam o envio de cocaína do Brasil para a Europa por meio do aeroporto. A PF afirmou que um deles está em Portugal e que foi solicitada a inclusão do seu nome na lista da difusão vermelha da Interpol (a polícia internacional). Os dois criminosos são ligados à facção paulista PCC (Primeiro Comando da Capital).

A Justiça também determinou buscas em 24 endereços e o bloqueio de R$ 53 milhões em bens dos envolvidos.

Esquema

Segundo a PF, os funcionários investigados atuavam na pista do aeroporto e com os carrinhos que dão acesso às aeronaves. Eles colocavam as malas com as drogas direto no porão dos aviões, escapando da fiscalização e do raio-x da PF.

Durante as investigações, que duraram um ano e dois meses, foram apreendidos 880 quilos de cocaína em nove operações: três no aeroporto de Guarulhos, duas em Lisboa (Portugal), uma em Frankfurt (Alemanha) e três em Amsterdam (Holanda), com prisões efetuadas em Frankfurt e Lisboa.