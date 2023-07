Política Polícia Federal prende homem apontado como um dos líderes dos ataques extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Manifestantes radicais invadiram as sedes do Supremo, Palácio do Planalto e Congresso Nacional Foto: Reprodução de vídeo Manifestantes radicais invadiram as sedes do Supremo, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A PF (Polícia Federal) prendeu na noite de quinta-feira (20), em Campos dos Goytacazes (RJ), um comerciante apontado como um dos líderes da invasão ao STF (Supremo Tribunal Federal) nos atos extremistas de 8 de janeiro, em Brasília.

Diego Ventura teve a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O homem foi detido durante um evento denominado “Assembleia Nacional da Direita Brasileira”. O celular do comerciante foi apreendido.

Segundo as investigações da PF, Ventura era líder de um grupo de extrema direita presente no acampamento montado no quartel-general do Exército em Brasília, após as eleições de 2022.

No fim de dezembro, ele chegou a ser detido pela Polícia Militar do Distrito Federal quando seguia para a sede do STF portando itens como estilingues, rádios comunicadores e faca, mas foi solto no mesmo dia.

O comerciante foi filmado do lado de fora do STF chutando grades de contenção antes do início da invasão. Ele também aparece em imagens dentro do prédio depredado.

Segundo a PF, a prisão de Ventura é mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria, que começou em 20 de janeiro com o objetivo de identificar pessoas que participaram ou financiaram os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os atos foram realizados por pessoas contrárias ao resultado da eleição presidencial.

2023-07-21