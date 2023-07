Política Imagens de câmeras de segurança confirmam a versão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes sobre agressões em Roma

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Segundo integrantes da PF, vídeo mostra o filho de Moraes recebendo um tapa de empresário Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Segundo integrantes da PF, vídeo mostra o filho de Moraes recebendo um tapa de empresário. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Fontes da cúpula da PF (Polícia Federal) afirmaram que as imagens registradas por câmeras de segurança confirmam que o relato do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes sobre agressões contra ele e seu filho no aeroporto de Roma, na Itália, são “fiéis aos fatos”.

Segundo informações divulgadas pela CNN, o vídeo mostra o filho de Moraes recebendo um tapa do empresário Roberto Mantovani. As imagens não podem ser divulgadas porque o processo do qual elas fazem parte corre em segredo de Justiça.

As imagens já estão com a PF e passarão por trâmites formais da investigação que precisam ser cumpridos até efetiva inclusão no inquérito policial. Esses registros podem colocar um fim à guerra de versões, já que os acusados pelos ataques dizem que não haviam reconhecido Moraes e que os insultos teriam partido do ministro.

O caso aconteceu quando Moraes voltava de uma palestra na Universidade de Siena. Os envolvidos nas supostas agressões são quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste (SP): o casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Mantovani e o genro Alex Zanatta, além do filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado conter os outros três.

Zanatta foi ouvido no último domingo (16) pela PF, enquanto Roberto e Andreia prestaram depoimento na terça-feira (18). O filho do casal, de 20 anos, também foi ouvido como testemunha do caso.

Residências da família foram alvo de busca e apreensão autorizada pela ministra Rosa Weber, presidente do STF. Os agentes apreenderam celulares e computadores.

Imagens de câmeras de segurança confirmam a versão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes sobre agressões em Roma

2023-07-21