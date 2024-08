Rio Grande do Sul Polícia Federal prende mais três envolvidos no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Durante a operação, os policiais ainda realizaram buscas em três propriedades localizadas na capital do Estado de Goiás. Foto: PF/Divulgação Durante a operação, os policiais ainda realizaram buscas em três propriedades localizadas na capital do Estado de Goiás. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF), em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, prendeu mais três envolvidos no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Duas prisões foram realizadas nesta sexta-feira (2) nos municípios de Três Cachoeiras e Estância Velha/RS. Já a outra prisão foi realizada na quarta-feira (31) na cidade de Gravataí.

Durante a operação, os policiais ainda realizaram buscas em três propriedades localizadas na capital do Estado de Goiás, bem como em uma propriedade rural na cidade de Alto Feliz. A ação policial ainda conseguiu apreender um veículo e R$ 5 mil, entre outros materiais relevantes para a investigação.

Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, além do sequestro de bens e do cumprimento de duas medidas cautelares.

A participação dos suspeitos restou evidenciada durante minuciosa investigação da força-tarefa da Operação Elísios, que segue em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos no caso.

A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.

Resultado da Operação Elísios

• 10 prisões preventivas;

• 1 prisão temporária;

• 3 medidas cautelares;

• 10 buscas e apreensões.

