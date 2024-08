Rio Grande do Sul Cremers anuncia eleição para o Conselho Federal de Medicina na próxima semana

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Os cargos para o CFM serão para o período de 2024 a 2029. Foto: CFM/Divulgação Os cargos para o CFM serão para o período de 2024 a 2029. (Foto: CFM/Divulgação) Foto: CFM/Divulgação

Nos dias 6 e 7 de agosto, médicos poderão participar da eleição para conselheiro do Conselho Federal de Medicina (CFM) para o período de 2024 a 2029. Todos os profissionais com cadastro atualizado e sem pendências administrativas ou financeiras com o seu Conselho Regional de Medicina (CRM) estão aptos a votar, exceto aqueles que atuam exclusivamente no serviço militar.

De acordo com o Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul), a eleição será realizada exclusivamente pela internet, no site Eleições CFM 2024 (eleicoescfm.org.br), das 8h às 20h. Nos dias da votação, o Cremers enviará um lembrete por mensagem de texto (SMS) contendo o link para votação. Estações de votação também estarão disponíveis na sede do Conselho Regional e nas Delegacias Seccionais.

Na eleição para os CRMs em 2023, mais de 417 mil médicos participaram, correspondendo a 77,6% do total de profissionais inscritos nos Conselhos de Medicina naquele período. Esse índice de participação foi significativamente superior ao percentual de 53% registrado na eleição de 2018.

Dúvidas sobre o processo de votação podem ser esclarecidas através do Atendimento ao Eleitor, pelo número 0800 300 7000, ou pelo e-mail comissaoeleitoral2024@cremers.org.br.

Chapas Concorrentes

Chapa 1: Fazendo a Diferença

– Candidata: Tatiana Della Giustina

– Suplente: Marco Aurélio Grudtner

Chapa 2: Autonomia, Valorização e Respeito

– Candidato: Carlos Sparta

– Suplente: Gerson Junqueira Junior

Chapa 3: CFM que Queremos: Ciência, Humanismo e Defesa da Prática Médica

– Candidata: Rosângela Dornelles

– Suplente: João Carlos Batista Santana

Chapa 4: Transforma CFM

– Candidata: Tânia Weber Furlanetto

– Suplente: Luciano Haas

