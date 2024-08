Rio Grande do Sul Polícia Federal prende mais um suspeito de participação no assalto ao Aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Além da prisão, foram executados dois mandados de busca e apreensão em Sapiranga e Igrejinha. Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal, com apoio da Brigada Militar e da PRF, cumpriu nesta terça-feira (20), um mandado de prisão preventiva em Sapiranga, de mais um suspeito de participação no assalto ao Aeroporto de Caxias do Sul.

Além da prisão, foram executados dois mandados de busca e apreensão em Sapiranga e Igrejinha. O preso, de 49 anos, foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre e será encaminhado ao sistema penitenciário.

A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.

Resultados

12 prisões preventivas

1 prisão temporária

3 medidas cautelares

12 mandados de busca e apreensão

26 veículos apreendidos/sequestrados

