Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

A equipe gaúcha chega com ambiente mobilizado para tentar ir às quartas da Conmebol Libertadores. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A equipe gaúcha chega com ambiente mobilizado para tentar ir às quartas da Conmebol Libertadores. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Fluminense se enfrentam às 19h desta terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O Grêmio freou a reação no Brasileiro com a derrota para o Bahia com time reserva. Os titulares foram preservados justamente para o jogo com o Fluminense. A equipe gaúcha chega com ambiente mobilizado para tentar ir às quartas da Conmebol Libertadores e reforçar o sonho do tetra da América. Empate classifica os gremistas.

Sem vencer há quatro jogos, o Fluminense vive situação delicada no ano. O time precisa de uma virada para avançar na competição. Depois de perder o primeiro jogo, o Flu tem que ganhar por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar direto.

2024-08-20