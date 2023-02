A PF (Polícia Federal) prendeu, na manhã desta terça-feira (07), quatro policiais militares do Distrito Federal suspeitos de se omitir no enfrentamento aos manifestantes radicais e colaborar com os atos extremistas realizados no dia 8 de janeiro, em Brasília.

Durante a quinta fase da Operação Lesa Pátria, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), no DF.

O alvo do mandado de prisão preventiva é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que, em 8 de janeiro, era chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF. Ele estava de licença no dia dos ataques, mas, para os investigadores, o distanciamento teria sido proposital para não incriminá-lo.

Os outros presos são o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do Comando-Geral da Polícia Militar, o major Flávio Silvestre de Alencar e o policial Rafael Pereira Martins.

A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou a ação da PF. A suspeita de omissão e conivência de policiais no dia da invasão das sedes dos Três Poderes levou à destituição e à prisão de integrantes da cúpula da segurança pública do DF, incluindo o então secretário de Segurança, Anderson Torres, e o então comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira.