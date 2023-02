Brasil Cantor de forró ironiza a tragédia da Boate Kiss durante apresentação com artefato pirotécnico

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o cantor fala "Alô, Boate Kiss". (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cantor Ícaro Trindade, da banda de forró Dubai, ironizou a tragédia da Boate Kiss enquanto o grupo usava um artefato pirotécnico em um show em Boa Vista (RR).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele fala “Alô, Boate Kiss” quando um colega segura um fogo de artifício ao seu lado.

Assim como diversos internautas, o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) reagiu ao vídeo. “Simplesmente repugnante, de uma falta de noção e de sensibilidade com as vítimas e familiares. Que vergonha! Meu total repúdio a esse cidadão”, declarou o parlamentar.

Após as imagens viralizarem, Ícaro Trindade usou as redes sociais para se desculpar nesta terça-feira (07). “Que eu possa aprender cada vez mais com o meu próprio erro. Mais uma vez peço desculpas a todos que foram atingidos com o meu péssimo comentário e que Deus abençoe todos vocês”, afirmou.

Na publicação, ele disse que assistiu à série da Netflix “Todo Dia a Mesma Noite”, sobre a tragédia. O incêndio na Boate Kiss, que completou dez anos no dia 27 de janeiro, provocou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos em Santa Maria. A tragédia chocou o País.

