Geral Polícia Federal prende venezuelano com droga no estômago antes de embarcar em voo para Paris

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Na cintura do suspeito, foram encontradas 76 cápsulas contendo quase meio quilo de cocaína. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um passageiro que tentou realizar os procedimentos migratórios com droga no estômago e em uma espécie de cinta. Ao entrevistar um passageiro, nacional da Venezuela, agentes perceberam seu nervosismo e inconsistência nas respostas aos questionamentos acerca do motivo de sua viagem a Paris, na França.

Ao ser retirado da fila e conduzido para revista, o suspeito confessou aos policiais que havia engolido cápsulas com cocaína e que portava outras na cintura.

Ele foi detido e conduzido à delegacia para exames periciais. Na cintura do suspeito, foram encontradas 76 cápsulas contendo quase meio quilo de cocaína. Em razão do risco de morte, o homem foi levado ao hospital público para que pudesse expelir com segurança a droga ingerida.

Na Justiça Federal, ele poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. O caso ocorreu no último dia 5.

Outras prisões

No mesmo aeroporto, a PF prendeu, em ações distintas no decorrer do feriado de Páscoa (entre os dias 6 e 9), sete pessoas com documentos falsos e droga nas bagagens.

Policiais federais detiveram na quinta-feira (6), um casal de estrangeiros que tentou embarcar para Newark, nos Estados Unidos, com uma criança de colo, por apresentarem passaportes canadenses falsos.

Em outro caso, um passageiro, nacional da Alemanha, tentou passar pelo controle migratório, na noite da sexta-feira (7), com três quilos de cocaína ocultos em fundos falsos de uma pasta de documentos. O suspeito tinha como destino a cidade de Zurique, na Suíça.

No sábado (8), foram presos três passageiros com droga. Um homem, nacional da Nigéria, foi detido por policiais federais, que fiscalizam as bagagens despachadas com auxílio de cães farejadores, na posse de 43 tubos de cosméticos contendo cocaína diluída, cujo volume somou mais de 17 quilos.

A mesma equipe de policiais flagrou um brasileiro, que iria para Délhi, na Índia, com mais de dois quilos de cocaína em fundos falsos da bagagem e, utilizando forma de ocultação semelhante, outra passageira, também brasileira, levava mais de quatro quilos de mesma droga. Ela pretendia embarcar para Luanda, em Angola.

Por fim, no domingo (9), policiais federais foram acionados por servidores, que operam os aparelhos de raio x, em razão das imagens revelarem algo oculto nas estruturas da bagagem de mão de uma passageira, nacional da Letônia, que pretendia embarcar para os Emirados Árabes Unidos.

Após breve avaliação, foi feito um pequeno furo na lateral da mala suspeita revelando a cocaína que estava escondida. O volume total da droga contida nas estruturas da mala somou três quilos.

