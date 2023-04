Rio Grande do Sul Presidente da Fiergs lidera missões da indústria gaúcha ao Cazaquistão e à Alemanha

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gilberto Porcello Petry participa de agenda de negócios com industriais no país asiático e na Feira de Hannover. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Gilberto Porcello Petry, lidera duas missões empresariais prospectivas ao exterior representando a CNI a partir desta semana. A primeira viagem será ao Cazaquistão, país da Ásia Central, cuja agenda começa nesta terça-feira (11) e prevê, entre outros eventos, o 2º Encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão, no dia 13. Na sequência, a partir do dia 17, Petry se junta a uma comitiva nacional na Alemanha na Feira de Hannover, o mais importante evento internacional de tecnologia para a indústria.

O objetivo do 2º Encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão é explorar possíveis áreas de cooperação, tendo em conta o potencial existente, com base em propostas de associações empresariais e empresas, além de alinhar a realização da terceira reunião no Brasil, no próximo ano. O evento contará com a presença, entre outras autoridades e lideranças industriais, do embaixador do Brasil naquele país, Rubem Antonio Correa Barbosa; e de Berik Bekenov, presidente do Conselho da Kazakhstan Industry and Export Centre – QazIndustry, que é o Centro de Exportação e Indústria Cazaque.

A missão exploratória liderada pelo presidente da Fiergs contempla também oportunidades para a indústria do Rio Grande do Sul na relação comercial com o Cazaquistão, país de 21 milhões de habitantes e com um PIB de US$ 197 bilhões. Os principais setores a serem negociados são fertilizantes, biocombustíveis, cutelaria, máquinas e equipamentos, entre outros. “No Cazaquistão, há muitas áreas de interesse para o Rio Grande do Sul. O comércio entre o estado e o país asiático ainda é pequeno e só tende a crescer, com ganhos para a indústria gaúcha”, afirma Petry.

Em Astana, capital cazaque, Gilberto Porcello Petry será recebido pelo embaixador Bolat Nussupov. No dia seguinte, o encontro ocorre com o vice-ministro de comércio e integração do Cazaquistão, Kairat Torebayev, e com o diretor geral do “QazTrade”, entidade de pesquisa e estudo do governo sobre questões comerciais nacionais que participa da implementação da política comercial e econômica no país, Nuraly Bukeikhanov. Também estará presente o diretor da Swissgrow, entidade ligada ao agronegócio, Rustem Aliyev. Ainda está marcada, no dia 12, uma reunião com o presidente do Conselho de Administração da empresa estatal Kazakh Invest, Meirzhan Yussupov. A Kazakh Invest atua na promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável do país por meio da atração de investimento estrangeiro em setores prioritários da economia.

No dia 13 de abril, antes do 2º Encontro do Comitê Bilateral, a agenda prevê uma reunião com o vice-ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Almas Aidarov. Já no dia 14, os integrantes da delegação farão visitas a empresas. Os principais produtos exportados pelo Cazaquistão são petróleo e gás, sendo este grupo de combustíveis minerais o responsável por 60% da pauta internacional. No ano passado, o Brasil exportou US$ 27,3 milhões para o Cazaquistão, tendo como principais produtos pulverizadores agrícolas, pneumáticos de borracha e medicamentos. Ao mesmo tempo, importou US$ 163 milhões, concentrando-se em enxofre, P-xileno e urânio. Dessa forma, a corrente de comércio no último ano totalizou US$ 190,3 milhões entre os dois países, com um saldo negativo de US$ 135,8 milhões para o Brasil.

Já em relação ao Rio Grande do Sul, as vendas externas no mesmo período significaram U$ 3 milhões, com destaque para pulverizadores para a agricultura e serras de corrente. As importações gaúchas, por sua vez, tiveram apenas um produto: naftas para petroquímica, com um total de US$ 967 mil. Assim, a corrente com o estado foi de US$ 4 milhões e o saldo positivo para o Rio Grande do Sul de US$ 2,1 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fiergs-lidera-missao-industria-gaucha-cazaquistao/

Presidente da Fiergs lidera missões da indústria gaúcha ao Cazaquistão e à Alemanha

2023-04-10