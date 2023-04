Essas informações levavam o governo federal a recomprar títulos públicos do fundo que estavam com as faculdades e entidades mantenedoras, injetando dinheiro em instituições que, na verdade, não cumpriam os requisitos mínimos para essa operação.

Há ainda casos em que os suspeitos cadastraram financiamentos estudantis fora do prazo regimental, beneficiando estudantes de modo individual.

De acordo com as investigações, as fraudes envolviam servidores do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) – órgão vinculado ao Ministério da Educação que distribui e executa a maior parte do orçamento federal para o setor; funcionários terceirizados contratados pelo FNDE; advogados e escritórios de advocacia especializados em direito educacional que representavam instituições de ensino.

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos de instituições de ensino superior privadas.