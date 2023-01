Política Polícia Federal usa drones, postagens em redes sociais e vestígios de DNA para identificar extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Vidros e diversos objetos do Congresso, Supremo e Planalto foram quebrados e furtados Foto: Reprodução de TV Vidros e diversos objetos do Congresso, Supremo e Planalto foram quebrados e furtados. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Peritos da PF (Polícia Federal) estão trabalhando para identificar os manifestantes radicais que invadiram e depredaram, no domingo (08), as sedes dos Três Poderes da República – o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal) –, em Brasília.

Desde que a situação foi controlada, peritos vêm recolhendo vestígios de DNA, analisando imagens de drones capturadas durante as invasões e verificando postagens nas redes sociais.

Vários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro usaram a internet para convocar os atos considerados terroristas e fizeram transmissões ao vivo durante a depredação.

Confira os principais materiais que estão sendo periciados:

– Câmeras de segurança: peritos analisam imagens do circuito interno da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo e do Palácio do Planalto.

– Drones: equipamentos da Polícia Federal sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios durante todo o tempo dos ataques para garantir imagens que permitam identificar os radicais.

– Vestígios de DNA: o material genético está sendo colhido em itens pessoais deixados para trás, superfícies e armas improvisadas usadas pelos terroristas.

“Em resposta aos atos registrados neste domingo, em Brasília, a Polícia Federal instalou um gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques aos órgãos federais”, informou a PF.

“A segurança do presidente da República também será reforçada, incluindo rotas e instalações”, prosseguiu a corporação.

Levantamento dos danos

Além da identificação dos suspeitos, os peritos também ajudam no levantamento dos danos causados pelos radicais. A PF vai listar as quebras de vidros e portas, os locais onde houve incêndios ou uso de explosivos e os danos ao patrimônio cultural com o furto e a destruição de obras de arte, por exemplo.

Prisões

A Polícia Civil do Distrito Federal informou, na manhã desta segunda-feira (09), que o número de presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, ultrapassa 400.

