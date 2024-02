Brasil Polícia Federal vai fazer a segurança de filha de presidente da Colômbia durante intercâmbio de 5 meses no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sofía Petro Alcocer, filha de Gustavo Petro, vai estudar no País. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal brasileira fará a segurança de Sofía Petro Alcocer, filha do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, durante sua estada de cinco meses no Brasil para a realização de um intercâmbio estudantil. Sofia estudará entre 26 de fevereiro e 2 de julho na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). A Embaixada da Colômbia já requisitou segurança desde sua chegada ao País, o que aconteceu em 3 de fevereiro.

A estudante veio acompanhada da mãe, a primeira-dama Verónica Alcocer Garcia, que permaneceu no País até 8 de fevereiro, período em que também recebeu segurança do Estado brasileiro.

O pedido de segurança foi feito pela embaixada colombiana ao Ministério de Relações Exteriores brasileiro, que demandou o serviço à Polícia Federal em 1º de fevereiro.

Agentes de diferentes partes do Brasil serão selecionados para a escala de cinco meses de segurança. Como a demanda foi feita pouco antes da chegada das colombianas ao Brasil, a PF destacou agentes da capital paulista para os primeiros dias de operação, e prepara um recrutamento para dar conta do restante do período.

O Itamaraty reconheceu que se trata de estada “em caráter privado”. “Em que pese se tratar de estada no Brasil de caráter privado, não se podem descartar riscos e ameaças potenciais às visitantes”, apontou o órgão no documento.

“É de amplo conhecimento o quadro de violência persistente naquele país [Colômbia], contra o qual o presidente Petro tem buscado implementar nova estratégia de combate à violência cujos resultados vão de encontro aos interesses de atores vinculados a organizações criminosas e grupos armados, inclusive paramilitares, o que poderia ensejar riscos inerentes a um processo dessa natureza”, diz o texto.

A reportagem apurou que se trata de praxe diplomática atender a pedidos de segurança de chefes de Estado estrangeiros e seus parentes, o que acontece com frequência, mas em estadas mais curtas, de poucos dias. O Itamaraty não esclareceu em quantas ocasiões já realizou escoltas por tempo prolongado.

Reservadamente, fontes também disseram que foi realizada uma análise do pedido feito pelo governo colombiano e houve o entendimento de que havia necessidade de segurança especial para a filha de Petro. Um dos motivos citados é o perfil de Sofia nas redes sociais, que conta com milhares de seguidores – mais de 200 mil apenas no Instagram -, o que aumenta a sua exposição.

O professor Gustavo Menon, da pós-graduação em Interunidades em América Latina da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, afirma que o pedido deve atender uma série de princípios para ser aceito.

“Há uma série de diretrizes e princípios que precisam ser observados, como o da razoabilidade”, diz. Ele ainda apontou que, como o custo da operação não foi divulgado, não é possível fazer uma análise plena sobre eventuais excessos relacionados à operação.

A PF disse que não se manifesta sobre proteção a indivíduos por questão de segurança e não confirmou o montante a ser gasto na proteção da filha do presidente colombiano.

“Cabe destacar a importância de uma normatização para regulamentar os recursos e esforços que podem ser dispensados nesse caso”, diz o professor. “O Estado brasileiro, obviamente, deverá assegurar a segurança de todos, obviamente seguindo critérios de razoabilidade e impessoalidade.”

Quem é Gustavo Petro

Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia em junho de 2022. Petro é um economista que prometeu reformas sociais e econômicas durante seu mandato à frente do governo colombiano.

Petro já foi prefeito de Bogotá e senador. O colombiano também atuou na guerrilha do Movimento 19 de Abril, conhecido como M-19, organização de guerrilha urbana de esquerda que atuou na Colômbia entre as décadas de 1970 e 1990.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-federal-vai-fazer-a-seguranca-de-filha-de-presidente-da-colombia-durante-intercambio-de-5-meses-no-brasil/

Polícia Federal vai fazer a segurança de filha de presidente da Colômbia durante intercâmbio de 5 meses no Brasil

2024-02-17