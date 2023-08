Brasil Polícia Federal vai investigar assassinato de quilombola na Bahia

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O governo federal enviou nesta sexta-feira uma equipe para acompanhar os desdobramentos do assassinato da liderança. Foto: Reprodução/Instagram O governo federal enviou nesta sexta-feira uma equipe para acompanhar os desdobramentos do assassinato da liderança. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal abriu inquérito nesta sexta-feira (18) para investigar o homicídio da liderança quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, morta a tiros na noite de quinta (17) dentro de casa no Quilombo Pitanga dos Palmares, no município Simões Filho (BA).

A Superintendência da PF na Bahia informou que também é responsável pela investigação do assassinato do filho de Maria Bernadete, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase seis anos, no dia 19 de setembro de 2017.

Em nota, a PF disse que “todos os esforços estão sendo empregados para a devida apuração da autoria dos homicídios e as investigações seguem em sigilo”.

O governo federal enviou nesta sexta-feira uma equipe para acompanhar os desdobramentos do assassinato da liderança, com representantes dos ministérios dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial.

Caso

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia disse que as informações preliminares indicam que dois homens, usando capacetes, entraram na casa da vítima e efetuaram disparos com armas de fogo.

Maria Bernadete era também coordenadora-executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). A Conaq vinha denunciado ameaças, perseguições e intimações aos moradores do Quilombo Pitanga dos Palmares. Os membros coordenação dizem acreditar que a disputa por terra e água em torno do quilombo tem motivado a violência contra as lideranças locais.

Levantamento da Rede de Observatórios de Segurança, realizado com apoio das secretarias de segurança pública estaduais e divulgado em junho deste ano, já apontava a Bahia como o segundo estado do Brasil com mais ocorrências de violência contra povos e comunidades tradicionais. Atrás apenas do Pará, a Bahia registrou 428 vítimas de violência no intervalo de 2017 a 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-federal-vai-investigar-assassinato-de-quilombola-na-bahia/

Polícia Federal vai investigar assassinato de quilombola na Bahia

2023-08-18