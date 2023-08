Porto Alegre Porto Alegre terá sete unidades de saúde abertas neste sábado e três no domingo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

A abertura de postos aos finais de semana integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno.

Este final de semana será o último com os serviços de saúde abertos à população dentro da Operação Inverno e contará com equipes médicas e de enfermagem em sete unidades de saúde no sábado (São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Divina Providência e Santíssima Trindade) e três no domingo (São Carlos, José Mauro Ceratti Lopes e Moab Caldas).

Ao longo de três meses, desde 20 de maio, a prefeitura ampliou o acesso a estruturas de saúde para o período mais frio do ano, com objetivo de servir de apoio aos prontos atendimentos e reduzir o tempo de espera. De lá para cá, as equipes aplicaram cerca de 15 mil vacinas contra gripe (Influenza), covid e demais do calendário. A ação também trouxe uma oferta maior de consultas médicas e de enfermagem, totalizando 9,8 mil, além de oito mil pessoas que receberam medicamentos.

Sábado

– São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon) – 10h às 19h

– Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus) – 10h às 19h

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga) – 10h às 19h

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza) – 10h às 19h

– Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico) – 10h às 19h

– Divina Providência (avenida Saturnino de Brito, 1350, Vila Jardim) – 10h às 16h

– Santíssima Trindade (avenida Vila Santíssima Trindade, 141, Rubem Berta) – 10h às 16h

Domingo

– São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon)

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga)

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza)

