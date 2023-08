Rio Grande do Sul Grenal Solidário da Fase arrecada mais de 1 mil quilos de alimentos

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Donativos foram entregues a entidades filantrópicas de diversas regiões do Estado

A Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) promoveu, entre 7 e 11 de agosto, o “Grenal Solidário”, uma ação social que arrecadou 1.170 kg de alimentos não perecíveis para serem entregues a entidades filantrópicas selecionadas pela instituição em todo o Estado. A iniciativa ocorreu durante a 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Integrada (Sipat).

Os donativos foram arrecadados por diversas unidades da Fase no Rio Grande do Sul, e as duas que mais arrecadaram irão receber camisetas oficiais da dupla Grenal para serem sorteadas entre os participantes da campanha.

Os vencedores ainda serão contemplados com dez ingressos para um jogo do tricolor gaúcho, na Arena, e outros dez para uma partida do colorado, no estádio Beira-Rio. Os prêmios levaram em conta a proporcionalidade de doações e a quantidade de servidores de cada unidade.

Pelo lado do Inter, o Centro de Atendimento em Semiliberdade (CAS) de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, garantiu o primeiro lugar e receberá a camiseta e os ingressos. Os alimentos arrecadados foram doados ao Lar do Idoso São Vicente de Paula.

Já pelo lado do Grêmio, foi o CAS de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que alcançou a primeira posição. A instituição escolhida para a doação dos alimentos foi a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan).

A campanha foi realizada junto aos servidores dos CAS, dos Centros de Atendimento Socioeducativo (Cases), do Centro de Convivência e Profissionalização (Ceconp) e da Sede Administrativa da Fase, em Porto Alegre.

Sipat 2023

Além do “Grenal Solidário”, a programação da 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Integrada apresentou também palestras e debates liderados por profissionais de diversas áreas – como nutrição, psicologia, direito e espiritualidade.

A iniciativa foi coordenada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA) e o Núcleo de Treinamento, Estágios e Voluntários (NTEV).

