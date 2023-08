Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre tem incremento de viagens e mudança de itinerário na madrugada

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta segunda-feira (21), a linha M68 – Noturna Belém Novo terá seu atendimento ampliado no sentido Centro-bairro. A medida atende demanda dos moradores da região do Campo Novo, apresentada durante Assembleia do Orçamento Participativo realizada na última terça-feira (15). Com a alteração, a linha passa a circular pela Estrada Cristiano Kramer, Travessa Osvaldo de Deus e Silva, Estrada Jorge Pereira Nunes.

Além da mudança de itinerário, aos sábados, haverá incremento de uma viagem na linha 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS no sentido bairro-terminal aos sábados. A primeira viagem passa a ser às 5h40min.

Nos dias úteis, haverá a ampliação de viagens em duas linhas. A linha B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi ganhará três viagens circulares, aumentando a frequência do atendimento.

Já a Alimentadora A33 – Costa e Silva/Triângulo contará com mais uma viagem no sentido bairro/terminal. As alimentadoras são linhas que realizam seu trajeto somente dentro de bairros ou regiões específicas e têm como objetivo garantir o transporte do bairro para algum terminal de integração.

Os usuários do cartão TRI que utilizam essas linhas não pagam a segunda passagem na integração com as linhas radiais e transversais. “Por isso, reforçamos a importância da população fazer o cartão TRI e utilizá-lo no transporte coletivo”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através dos aplicativos Cittamobi e Moovit.

