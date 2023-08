Esporte Técnico Fernando Diniz convoca a Seleção Brasileira para Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

A convocação são para os jogos contra a Bolívia dia 8 de setembro, em Belém; e Peru, dia 12, em Lima. Foto: Rodrigo Ferreira/CBF

O técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou a convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As partidas serão contra a Bolívia dia 8 de setembro, em Belém; e Peru, dia 12, em Lima.

“É sempre muito complexo. A gente procurou assistir todos os jogadores convocados, por vídeo e alguns em estádio. A lista foi se modificando durante esse tempo. Ela tem uma projeção já visando a próxima Copa do Mundo, independente de quem seja o técnico”, afirmou Diniz.

Sem dar sinais de quais jogadores serão chamados, uma tendência é de que o treinador dê oportunidades para aqueles que atuam no País e manter uma base que disputou a Copa de 2022. Nos últimos amistosos, sob o comando de Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20, muitos atletas tiveram sua primeira experiência na equipe principal. Foi o caso de Rony, Raphael Veiga, Yuri Alberto, entre outros.

Outra expectativa nesta primeira lista é o futuro de Neymar. O jogador ficou seis meses sem atuar por causa de um procedimento cirúrgico no tornozelo e trocou de equipe nesta semana, em transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desde a Copa do Mundo, o atacante não é convocado para defender a seleção.

O contrato de Diniz com a CBF é válido até junho de 2024. A expectativa da entidade é que Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, assuma o comando da seleção brasileira ao término do seu contrato com o clube espanhol, que também se dará em junho do próximo ano.

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City).

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal ), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).

