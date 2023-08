Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem o maior número de contemplados pelo Bolsa Família na Região Sul em agosto

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

O valor médio do benefício no Estado é de R$ 679,82. Foto: Roberta Aline/MDS O valor médio do benefício no Estado é de R$ 679,82. (Foto: Roberta Aline/MDS) Foto: Roberta Aline/MDS

O Rio Grande do Sul é o representante da região Sul com maior número de famílias contempladas com o Bolsa Família em agosto: 612.553. O valor médio do benefício no Estado é de R$ 679,82 e os recursos transferidos pelo governo federal ultrapassam os R$ 415 milhões. Os pagamentos tiveram início nesta sexta-feira (18) e seguem até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

Porto Alegre, com 79,12 mil famílias assistidas, detém o maior número de contemplados pelo Bolsa Família no estado, fruto de um investimento federal que supera os R$ 52,91 milhões. Na sequência, Pelotas (23,28 mil famílias e R$ 15,7 milhões), Canoas (19,37 mil e R$ 13,32 milhões), Viamão (18,64 mil e R$ 12,83 milhões) e Gravataí (17,74 mil e R$ 12,18 milhões) completam a lista dos cinco municípios com maior número de beneficiados.

Quando o quesito é o valor médio do benefício, o município de Pinhal lidera, com R$ 819,26, seguido de Nova Bréscia (R$ 790,19), Protásio Alves (R$ 782,32), Muliterno (R$ 782,05) e Doutor Ricardo (R$ 765,58).

Neste mês, o Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a 6 anos na composição familiar, assistirá a 296.952 moradores no Rio Grande do Sul. Para isso, estão reservados R$ 41,51 milhões em repasses federais. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 477,68 mil pessoas no Estado.

Aumento

O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários em agosto na comparação com julho. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior. Ao todo, R$ 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04.

O Benefício Primeira Infância chega a mais de 9,24 milhões de crianças de 0 a 6 anos (7 anos incompletos) na composição familiar dos beneficiários, com um total de R$ 1,3 bilhão em repasses. Já o Benefício Variável Familiar atenderá 15,9 milhões de brasileiros por meio de repasses de R$ 724 milhões. São 843 mil gestantes, 12,4 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e 2,6 milhões de adolescentes na faixa de 16 a 18 anos.

Estados

Após São Paulo, o segundo Estado com maior número de contemplados é a Bahia, com 2,54 milhões de famílias assistidas em 417 municípios. Serão transferidos R$ 1,68 bilhão e benefício médio de R$ 672,80.

Rio de Janeiro (1,73 milhão), Pernambuco (1,65 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,23 milhão) completam a lista dos Estados com mais de um milhão de famílias beneficiadas pelo programa em agosto.

